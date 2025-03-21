Серые тюлени могут чувствовать уровень кислорода в своей крови

Ученые обнаружили, что у серых тюленей есть способность определять уровень кислорода в собственной крови. Это помогает им рассчитывать время подводных погружений.

Морские млекопитающие адаптируют время, проведенное под водой, в зависимости от того, сколько кислорода они вдыхали перед погружением, сообщают исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Открытие указывает на то, что серые тюлени (Halichoerus grypus) могут чувствовать уровень кислорода в своей крови, что помогает им избегать утопления даже при длительных погружениях, которые могут продолжаться до часа.

Для исследования ученые собрали шесть молодых серых тюленей из близлежащей дикой популяции. Животные поочередно плавали в бассейне, проходя 60 метров туда и обратно между подводной кормушкой и дыхательной камерой с регулируемой концентрацией газов. Были использованы четыре смеси газов: одна имитировала состав обычного воздуха (21% кислорода и 0,04% углекислого газа), вторая содержала в два раза больше кислорода, третья – в два раза меньше кислорода, а четвертая имела обычное количество кислорода, но в 200 раз больше углекислого газа, чем в обычном воздухе. Исследователи зафиксировали 510 индивидуальных погружений всех животных.

Тюлени в среднем проводили около четырех минут под водой после вдоха обычного воздуха. Чем больше кислорода было в их дыхании, тем дольше они оставались под водой, и наоборот. Однако увеличение уровня углекислого газа не повлияло на продолжительность погружений по сравнению с обычным воздухом. Поскольку тюлени сами решали, сколько времени проводить под водой, и никогда не опускали уровень кислорода до опасного минимума из-за кратких погружений, ученые предположили, что животные чувствуют уровень кислорода в своей крови и регулируют время нахождения под водой в зависимости от этого.