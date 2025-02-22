Тюлени помогают ученым измерять численность рыбы в Тихом океане

Новое исследование морских биологов показывает, что тюлени могут служить "умными датчиками" для отслеживания популяций рыб в труднодоступных частях океана.

На протяжении последних 60 лет морские биологи из Калифорнийского университета в Санта-Крусе исследуют поведение тюленей, которые мигрируют в природный заповедник Аньо-Нуэво. Тюлени собираются на пляже тысячами для размножения и линьки, что позволило нескольким поколениям ученых собрать около 350 000 наблюдений за более чем 50 000 особями.

Теперь ученые обнаружили, что тюлени могут выполнять роль "умных датчиков" для отслеживания популяций рыб в "сумеречной зоне" океана. Это слой воды, расположенный на глубине от 200 до 1000 метров, где солнечный свет почти не проникает, и современные инструменты для мониторинга океана не могут легко добраться. Суда и плавучие буи позволяют измерять лишь маленькую часть океана, в то время как спутники не способны исследовать подповерхностные слои, где обитают рыбы.

Эта зона является домом для основной части рыбной биомассы на планете. Поскольку тюлени также охотятся в этой области, их успехи в поиске пищи, которые можно отслеживать, могут предоставить уникальную возможность для оценки доступности рыбных популяций в обширных просторах океана. Каждый тюлень делает в среднем около 75 000 попыток найти пищу за время своего семимесячного путешествия, протяженностью более 9000 километров через Тихий океан. Это означает, что отслеживание всего 14 тюленей в год может предоставить оценку доступности рыбы в 4,4 миллиона кубических километров океанской воды.

Кроме того, взвешивание тюленей помогает исследователям отслеживать долгосрочные изменения в численности их добычи. В условиях расширения зоны вылова коммерческими флотов для удовлетворения растущего спроса, устойчивое рыболовство требует оценки размеров рыбных популяций и их реакции на изменения в окружающей среде.