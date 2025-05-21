Математика может управлять поведением человека точнее, чем психология

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали математическую модель, управляющую поведением человека в условиях неопределенности.

Мы постоянно делаем выбор. Иногда – выбрать просто, иногда – выбор оказывается неопределенным и зависит от конкретных предпочтений и характера поведения человека. Например, если мы предложим человеку выбор между "быть здоровым и богатым" или "быть бедным и больным", большинство выберет первую альтернативу. Но если предложить выбор между "быть здоровым и бедным" или "быть больным и богатым" ситуация меняется. Кто-то предпочтет первый вариант, кто-то – второй. Выбор неочевиден, и предпочтения будут колебаться. Именно в ситуациях неопределенного выбора эффективно работают математические модели, получившие название "инжиниринг выбора". В нашем случае модель, например, может стимулировать выбор, подчеркивая общественную и личную ценность здоровья.

Математическая модель, управляющая выбором, сначала исследует поведение человека и выясняет, как он принимает решения. Модель учитывает историю действий и полученных наград, индивидуальную склонность к исследованию нового, инерцию поведения и многие другие параметры. Модель пытается предсказать поведение и предложить стимулы, которые склоняют человека к выбору той или иной альтернативы.

Ученые из Еврейского университета построили математическую модель, получившую название CATIE (Contingent Average, Trend, Inertia, and Exploration). Ее описание опубликовано в журнале Nature Communications.

В эксперименте приняли участие более 3000 человек, каждому из которых была предложена одна из нескольких стратегий вознаграждения, которые склоняют участника к определенному выбору. Некоторые стратегии основаны на интуиции и психологических знаниях, а другие разработаны с помощью вычислительных моделей.

Стратегия, основанная на CATIE, значительно превзошла подходы, основанные на широко используемой модели машинного обучения Q-learning, а также показала лучшие результаты, чем стратегии, основанные только на психологии и интуиции. Влияние CATIE на выбор участников оказалось самым эффективным.

Ученые считают, что в самых разных областях от образования и общественного здравоохранения до цифрового дизайна и политических предпочтений инжиниринг выбора позволяет разрабатывать эмпирически оптимизированные, масштабируемые вмешательства в поведение людей. В то же время исследователи отмечают, что этические рамки имеют важное значение для ответственного применения этих инструментов.