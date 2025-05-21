Золотой Иерусалим: археологи нашли второе с начала года девичье кольцо в здании времен Второго Храма

В ходе раскопок, проводимых Управлением древностей совместно с Тель-Авивским университетом в Городе Давида, было обнаружено детское золотое кольцо с гранатом.

Это второе детское золотое кольцо, найденное в том же здании за последние месяцы. Ранее в той же локации были найдены сережки из бронзы и золотая сережка.

Все украшения датируются третьим столетием до новой эры, то есть периодом Второго храма, но до прихода к власти Маккавеев. Находка свидетельствует о высоком статусе и богатстве населения Иерусалима в начальный период греческого владычества.

По мнению археологов, кольца и серьги, найденные в основании большого жилого дома, под уровнем пола, свидетельствуют о том, что в Иерусалиме соблюдалась распространенная в эллинистическом мире традиция закладывания девушкой в фундамент своих детских украшений при помолвке, как символа перехода от детства к взрослой жизни.

Об обнаружении в Граде Давида первого девичьего золотого кольца, украшенного драгоценным гранатом, было объявлено в мае 2024 года.

Возраст обоих колец по мнению ученых, около 2300 лет. Финансирует раскопки организация "Элад".