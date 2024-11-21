Люди, чувствующие власть, склонны к измене. Исследование ученых из Израиля и США

Психологи из Университета Райхмана (Израиль) и Университета Рочестера (США) показали устойчивую связь между влиятельностью человека в отношениях и его склонностью к измене.

Работа опубликована в журнале Journal of Sex Research.

"В романтических отношениях власть и влияние могут привести к тому, что более влиятельный партнер считает, что он делает вклад в отношения существенной больший, чем его менее влиятельный партнер. Он может решить, что он более желанный партнер не только для того, с кем сейчас связан, но и других", – говорит ведущий автор исследования Гурит Бирнбаум, профессор психологии в Университете Райхмана.

Исследователи провели серию исследований, чтобы проверить, как восприятие власти в отношениях влияет на интерес человека к альтернативным сексуальным связям. В эксперименте приняли участие люди, состоящие в моногамных гетеросексуальных отношениях не менее четырех месяцев.

Эксперимент включал подробное описание себя и партнера, в том числе оценку уровня власти в отношениях, а также рассказы о сексуальных фантазиях, флирте и сексуальных отношениях с кем-то кроме партнера на протяжении трех недель. Психологи обнаружили, что восприятие власти в отношениях существенно влияет на интерес человека к другим потенциальным партнерам, включая сексуальные фантазии, желания и реальное взаимодействие.

"Люди с более высоким самоощущением власти и влиянием в паре чувствуют себя вправе нарушать обязательства. Они чаще действуют в соответствии с краткосрочными желаниями и легче выбирают новых партнеров, если представляется возможность", – говорит соавтор исследования Гарри Рейс, профессор психологии Рочестера.

Люди, чувствующие себя более сильными в отношениях, считают себя и более ценными. Они полагают, что все равно дадут достаточно, даже если часть своего внимания потратят на стороне. Это может привести к разрушительным последствиям, подчеркивают ученые.