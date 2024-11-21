"Рокот космодрома" при взлете SpaceX Starship слышно за 35 километров

Ученые из Университета Бригама Янга (США) оценили уровень шума, который возникает при взлете SpaceX Starship и пришли к выводу, что такой грохот может нарушить нормальную жизни людей и животных.

Работа опубликована JASA Express Letters.

Соавтор работы Ной Пулсифер описал старт Starship: "Это было самое громкое, что я когда-либо слышал. Ты чувствуешь, как звук проносится по твоему телу, а вокруг срабатывают автомобильные сигнализации, лают собаки. Это мощный опыт".

Пулсифер входит в Лабораторию акустики аэрокосмической техники (PASCAL), возглавляемую профессором физики Кентом Ги, ведущим автором работы. Ги так описывает звук StarShip: "В нем есть низкочастотный гул, который просто ошеломляет. А потом сверху раздается высокочастотный треск. Это уникальное звуковое впечатление". Но кроме личного опыта есть приборы, которые позволяют оценить уровень шума объективно.

Ученые измерили уровень шума во время пятого полета Starship, включая посадку ракеты-носителя. Ученые привели такие сравнения. На расстоянии 10 километров звук был таким же громким, как на рок-концерте. На расстоянии 20 километров звук соответствовал шуму электропилы или снегоочистителя. На расстоянии 30-35 километров звук все еще был таким же громким, как у работающего рядом фена.

Авторы исследования также сравнили акустику Starship с другими мощными ракетами. Один запуск Starship производит шум, эквивалентный 4-6 запускам Space Launch System или 10 запускам Falcon 9.

По планам SpaceX, число запусков Starship уже в ближайшие годы должно возрасти до 100 в год. В дальнейшем SpaceX планирует сделать старты ежедневными. Строятся и уже функционируют и другие космодромы. По мнению ученых, контроль за уровнем звука уже не является локальной проблемой SpaceX. Уровень ракетного шума никогда прежде не исследовался, но учитывая быстрый рост количества стартов и мощности ракет, может встать вопрос о допустимых местах размещении космодромов.

В настоящее время не существует нормативных документов, устанавливающих допустимый уровень шума при запуске ракет.

Работа ученых из лаборатории PASCAL продолжается. 19 ноября они регистрировали уровень шума при шестом полете Starship и готовят новое исследование.