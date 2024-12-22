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Наука и Хайтек

Ученые оценили скорость человеческой мысли

Исследования
время публикации: 22 декабря 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 15:18
Ученые оценили скорость человеческой мысли
AP Photo/Jens Meyer

Исследователи из Калифорнийского технологического института оценили скорость обработки информации в человеческом мозге – она составляет 10 бит в секунду. В то же время сенсорные системы нашего организма собирают данные о внешнем мире со скоростью в миллиард бит в секунду, что в 100 миллионов раз превышает скорость наших мыслительных процессов.

Ученые использовали методы теории информации для анализа большого объема научных работ о человеческом поведении, включая такие процессы, как чтение, письмо, игра в видеоигры и решение кубика Рубика. Это позволило им выяснить, что скорость человеческого мышления составляет 10 бит в секунду.

Для сравнения исследователи приводят в пример зрительный нерв, который передает информацию со скоростью около 100 миллионов бит в секунду, а фоторецепторы глаза работают даже быстрее. Однако наш мозг "сжимает" эти огромные потоки данных, чтобы фокусироваться только на наиболее важной информации, необходимой для выживания. Это, вероятно, связано с эволюцией: нашим предкам было достаточно замечать только еду и хищников, а не обрабатывать всю информацию, поступающую из окружающей среды.

Исследователи считают, что такой медленный темп человеческого мышления делает нас уязвимыми перед технологиями. Компьютеры, роботы и искусственный интеллект уже обрабатывают информацию значительно быстрее и продолжают ускоряться, что вызывает растущее беспокойство в научном сообществе.

Наука и Хайтек
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