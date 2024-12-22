Почему голодание увеличивает продолжительность жизни

Китайские ученые нашли молекулу, которая активируется при голодании и способствует увеличению продолжительности жизни у нематод и сохранению здоровья у мышей. Ученые проверяют: насколько полезна эта молекула для человека.

Работа опубликована в журнале Nature.

На протяжении десятилетий исследователи пытались разгадать, почему длительное голодание продлевает жизнь многим животным. В последнее время такие исследования становятся все более тщательными и точными. Newru.co.il писал о работе израильских ученых, показавших положительное влияние интервального голодания на печень.

Но голодание, особенно если оно длится долго, приводит ко многим негативным последствиям для здоровья: потере мышечной массы, трудностям в регулировании температуры тела и, возможно, повышенному риску инфекций. Если бы удалось понять биологический механизм, который приносит пользу при голодании, можно попытаться создать "таблетку", которая дает все полезное, что приносит голодание, и не имеет его негативных последствий.

Команда китайских исследователей обнаружила, что литохолевая кислота, которая вырабатывается бактериями в кишечнике и помогает переваривать жиры, продлевает жизнь нематод (Caenorhabditis elegans) и плодовых мушек (Drosophila melanogaster), и благотворно влияет на здоровье старых мышей.

Предыдущие работы показали, что белок под названием AMPK включается при ограничении калорий и играет решающую роль в благотворном воздействии голодания. Биохимик Шенг-Кай Лин из Сямыньского университета (Китай) и его коллеги показали, что белок AMPK активируется литохолевой кислотой.

Команда накормила литохолевой кислотой нематод, плодовых мушек и мышей. Плодовые мушки и нематоды жили значительно дольше, чем те, кто не употреблял литохолевую кислоту. Влияние на продолжительность жизни мышей не было статистически значимым, но мыши, которых кормили литохолевой кислотой, были более "молодыми" по силе хвата и составу мышц.

Предыдущие исследования выявили высокий уровень литохолевой кислоты у жителей Японии, чей возраст превысил сто лет. Но Лин предупреждает, что пока неясно, как литохолевая кислота влияет на продолжительность жизни и сохранение здоровья человека. Сейчас команда проводит исследования на нечеловеческих приматах, чтобы узнать больше об оптимальных сроках и дозах приема литохолевой кислоты.

"Мы обязаны предупредить людей, чтобы они не принимали литохолевую кислоту, пока не будет надежных результатов исследований, – говорит Лин. – Когда мы говорим о долголетии, некоторые люди ведут себя неразумно".