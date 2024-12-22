"Пролить свет" на историю: в Ципори обнаружен светильник византийского периода

В ходе работ, проводившихся в национальном парке Ципори, был обнаружен странный керамический объект. После очистки выяснилось, что это светильник византийского периода (четвертый-шестой века до н.э.) – ему более полутора тысяч лет.

Высота лампы составляет 19 сантиметров, а диаметр – 18 см. Спереди она была открытой, и туда устанавливалась масляная лампада, а на остальных стенках было 55 прорезей, из которых исходили лучи света. Такой фонарь обычно подвешивался. История Ципори неразрывно связана с Синедрионом, составлением Мишны и деятельностью рабби Иехуды а-Наси.

"В отличие от другой домашней утвари, у светильников было религиозное, культовое значение, в том числе связанное с похоронными обычаями. Их свет был своего рода медиумом для передачи посланий при помощи декора. Светильники буквально "проливают свет" на повседневную жизнь", – говорит археолог Северного округа в Управлении парков доктор Дрор Бен-Йосеф.

Со времени римского завоевания в 63 году до н.э. Ципори было блестящей столицей Галилеи. Во втором веке н.э. при рабби Иехуде а-Наси сюда переместился Синедрион. Город почитается и христианами: согласно христианской традиции, здесь жили родители Святой Марии – бабушка и дедушка Иисуса Христа.

В середине третьего века местом Синедриона стала Тверия, однако еще по меньшей мере два века Ципори оставался важным еврейским центром. Сейчас на месте города действует национальный парк.