"Лунная резиденция на 10000 человек": новый проект в Японии

Центр изучения человеческой деятельности в космосе при Университете Киото и корпорация Kajima объявили о начале реализации совместного проекта Lunar Glass NEO, в рамках которого планируется создание закрытой экосистемы с искусственной гравитацией для проживания человека на Луне, сообщает Kyodo News.

"Совместное исследование университета Киото и корпорации Kajima под названием "Объекты для проживания на Луне и Марсе с искусственной гравитацией" было объявлено в 2022 году. В рамках исследования были определены и разработаны три базовые концепции, необходимые для проживания в космосе: искусственная гравитация, ограниченная экосистема и транспортная система с искусственной гравитацией", – говорится в прес-релизе.

Этапы проекта: изучение технической реализуемости структуры и конструкции объектов, их пригодности для жизни человека, оценка влияния на тело человека, создание закрытых экосистем с целью их дальнейшего применения в рамках создания объектов для проживания на Луне. Судя по пресс-релизу, для начала такой "лунный" объект создадут на Земле.

Описание "лунной резиденции": стеклянный объект, напоминающий по форме параболоид, установленный на круглом постаменте. Диаметр конструкции около 200 метров, высота – около 400 метров. Рассчитан на проживание в нем до 10 тысяч человек. За счет вращения внутри объекта будет создаваться искусственная гравитация, жилые зоны будут размещаться вдоль стен этой конструкции.