Сбор воды из тумана может обеспечить водой засушливые города

Масштабный сбор жидкости из тумана может стать источником питьевой воды для самых засушливых городов на планете.

Чилийские ученые пришли к выводу, что облака тумана, которые регулярно собираются над горным городом Альто-Хосписио на севере Чили, представляют собой неиспользованный источник воды. Исследователи провели оценку объема воды, который можно получить путем сбора тумана, сочетая эту информацию с данными о формировании облаков на спутниковых изображениях и прогнозами погоды. В результате они пришли к выводу, что облака, регулярно образующиеся над Тихим океаном и переносимые ветром через прибрежный горный город, могут стать устойчивым источником питьевой воды для жителей трущоб Альто-Хосписио.

Туман в Альто-Хосписио формируется над Тихим океаном, когда теплый влажный воздух движется над холодной водой и затем переносится через горы. Устойчивые туманные условия в этом районе позволили команде определить места, где можно регулярно собирать наибольшие объемы воды из облаков.

Основываясь на среднем сборе воды в 2,5 литра на квадратный метр сетки в день, исследователи подсчитали, что 17 тысяч квадратных метров сетки смогут производить достаточно воды, чтобы покрыть еженедельные потребности в 300 тысяч литров, которые в настоящее время доставляются в трущобы города грузовиками. Также ученые выяснили, что вода, собранная из тумана, может быть использована для гидропонного земледелия, обеспечивая урожайность от 15 до 20 кг овощей в месяц.

Команда исследователей из Чили подчеркивает, что с увеличением городского населения и ростом потребности в воде со стороны горнодобывающей и промышленной отраслей, возникает необходимость в поиске альтернативных устойчивых источников чистой воды. В настоящее время ученые занимаются разработкой "карты сбора тумана" для всей страны.