Археологи нашли 1700-летний межевой камень на месте библейского города на севере Израиля

Археологи Еврейского университета обнаружили и расшифровали межевой камень в местечке Абель Бет Маах на севере Израиля. Надпись рассказала о земельных границах и реформах императора Диоклетиана (III век н.э.).

Абель Бет Маах находится на севере Израиля недалеко от Метулы. Город несколько раз упоминается в Библии (2, 3 и 4 Книги Царств). Но к периоду правления римского императора Диоклетиана город потерял былое значение и стал небольшим поселением. Сегодня на его месте идут раскопки, во время которых и нашли межевой камень.

Исследование опубликовано в журнале Palestine Exploration Quarterly.

Межевой камень представляет собой базальтовую плиту, на которой выгравирована подробная греческая надпись. Она дала много исторических сведений о земельных границах, которые были проведены в ходе налоговых реформ Диоклетиана. Это – период тетрархии в Римской империи, когда государство была разделено Диоклетианом на четыре части. Надпись позволяет понять особенности древнего землевладения и имперской административной практики.

В надписи упомянуты два ранее неизвестных названия – Тиртас и Голгол. Также в ней упоминается имперский землемер, или "цензор", чье имя засвидетельствовано впервые.

"Эта находка свидетельствует о тщательной административной реорганизации Римской империи в период Тетрархии, – говорит соавтор работы профессор Узи Лейбнер. – Находка такого межевого камня не только проливает свет на древнюю систему землевладения и налогообложения, но и показывает характер управления этими сложными системами почти два тысячелетия назад".

Находка пополнила коллекцию из более чем 20 межевых камней, найденных в северной части долины Хула и прилегающих районах. Эти камни свидетельствуют о периоде усиленного административного контроля, направленного на стандартизацию налогообложения и уточнение прав собственности на землю.

Ученые считают, что обилие межевых камней в этом регионе свидетельствует о высокой концентрации мелких землевладельцев, которые действовали независимо от крупных городских центров. Археологи подчеркивают, что подобные находки дают редкую возможность взглянуть на жизнь древних жителей, на давление, с которым они сталкивались в период имперского правления, и на сохранившиеся следы их общин.