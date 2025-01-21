Мочеиспускание "заразительно" у шимпанзе

Исследование, проведенное на 20 шимпанзе, показало, что когда один шимпанзе мочится, остальные с большей вероятностью тоже начнут это делать.

Процесс принятия решения о том, чтобы сходить в туалет, включает в себя сложную смесь физиологических и социальных факторов. Тем не менее, социальные аспекты мочеиспускания до сих пор остаются малоизученными. Считается, что синхронизация мочеиспускания, наблюдая за подобным поведением у других, происходит как у людей в разных культурах, так и, возможно, у животных.

Исследователи из Японии решили изучить это поведение, заметив, что шимпанзе в заповеднике часто мочатся почти одновременно. Это напомнило им человеческую привычку с зевотой, когда в компании кто-то начинает зевать, а следующие невольно начинают делать то же самое. Ученые зафиксировали поведение шимпанзе в заповеднике Кумамото на протяжении более 600 часов, включая 1328 актов мочеиспускания. Они проанализировали данные, чтобы понять, было ли мочеиспускание у шимпанзе синхронизировано. Также они исследовали, влияли ли на это соседние особи или социальные факторы.

Результаты наблюдений показали, что мочеиспускания происходили гораздо более синхронно, чем можно было бы ожидать, если бы шимпанзе просто мочились случайным образом. Также вероятность того, что одно животное будет мочиться после другого, возрастала в зависимости от физической близости к первоначальному "мочеиспускателю". Интересно, что особи с более низким статусом в иерархии доминирования чаще мочились, когда это делали другие.

Исследователи отмечают, что на поведение шимпанзе в отношении мочеиспускания влияет социальная структура, и существует тенденция к тому, чтобы поведение "передавалось" от более особей более высоких позиций к тем, кто ниже по статусу. Ученые также подчеркивают, что результаты могут сыграть важную роль в понимании того, как это поведение способствует поддержанию групповой сплоченности, координации действий или укреплению социальных связей внутри сообщества. Это подчеркивает, как такое, на первый взгляд, простое и необходимое поведение может иметь важное социальное значение, которое часто остается незамеченным.