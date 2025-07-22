Ученые объяснили, как растут гигантские соляные отложения Мертвого моря

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме вместе с американскими коллегами впервые объяснили механизм формирования массивных соляных отложений в Мертвом море.

Работа опубликована в журнале Annual Review of Fluid Mechanics.

Исследование посвящено формированию "соляных гигантов" – отложений, которые могут простираться на километры по горизонту и достигают километра в толщину. Мертвое море оказалось единственным местом в мире, где процесс формирования соляных гигантов можно изучать в реальном времени.

В 1980-е годы резко вырос водоразбор реки Иордан для орошения и водоснабжения растущего населения региона. Поскольку Иордан – единственная крупная водная артерия Леванта, ослабление притока пресной воды сильно повлияло на водный баланс Мертвого моря.

Ученые показали, что с 1980-х Мертвое море полностью изменилось. До этого море представляло собой слоистую структуру, причем теплые пресные верхние слои практически не перемешивались с нижними более тяжелыми. Частичное перемешивание происходило только в холодный сезон, с ним было связано выпадение соляного "снега", но слоистая структуру сохранялась в течение всего года.

С сокращением притока пресной воды Мертвое море изменилось. Теперь зимой, когда поверхность охлаждается, верхняя вода становится тяжелее нижней и опускается вниз – происходит перемешивание, которое раньше не наблюдалось. Летом озеро снова расслаивается.

Но соляной "снег" теперь выпадает даже летом. На границе между теплым верхним и холодным нижним слоями соленая теплая вода охлаждается и опускается, создавая непрерывное выпадение кристаллов галита: соляной "снег" идет круглый год.

Работа объясняет, как температурные колебания, изменения плотности и внутренние течения создают соляные структуры различных форм. Исследование помогает понять образование древних соляных гигантов, сформировавшихся, например, под Средиземным морем 5-6 миллионов лет назад, когда Гибралтарский пролив закрылся из-за тектонических движений, и море почти полностью "выпарилось". Подобный процесс хотя и в меньших масштабах происходит сегодня с Мертвым морем.

Работа имеет важное практическое значение для понимания эрозии береговых линий Мертвого моря и других соляных озер и для оценки потенциала добычи минеральных ресурсов в таких условиях.