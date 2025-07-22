Израильские астрономы впервые описали звезду, которая "отскочила" от черной дыры и вернулась

Исследователи из Тель-Авивского университета впервые зафиксировали повторную вспышку от одной и той же звезды, которая дважды столкнулась со сверхмассивной черной дырой с интервалом в два года.

Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Вспышка, получившая идентификатор AT 2022dbl, повторилась через два года в том же самом месте и практически с теми же характеристиками. Это первый подтвержденный случай, когда звезда смогла выжить после встречи со сверхмассивной черной дырой и вернуться. Открытие опровергает традиционные представления о том, что такие события приводят к полному уничтожению звезды.

В центре каждой крупной галактики находится черная дыра, масса которой в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца. Такая сверхмассивная черная дыра существует и в нашем Млечном Пути. Однако понимание того, как формируются эти космические монстры и как они влияют на свои галактики, остается далеко неполным.

Основная проблема изучения черных дыр заключается в их природе – они не излучают света. Обычно раз в 10-100 тысяч лет звезда подходит слишком близко к центральной черной дыре, и дыра разрывает звезду. Половина звездного материала поглощается черной дырой, а половина выбрасывается наружу. Падающее вещество разогревается до экстремальных температур и ярко светится, давая астрономам возможность изучить свойства черной дыры.

Но наблюдаемые вспышки вели себя не так, как предсказывала теория. Их яркость и температура оказались значительно ниже ожидаемых. Повторение вспышки AT 2022dbl дало ответ на эту загадку. Идентичность двух вспышек показывает, что первое событие привело лишь к частичному разрушению звезды, большая часть ее материала сохранилась, звезда выжила и вернулась.

Главный вопрос теперь заключается в том, произойдет ли третья вспышка в начале 2026 года. Если да, то это подтвердит, что и второе событие было только частичным разрушением. Если третья вспышка не последует, значит вторая вспышка стала гибелью звезды. По астрономическим меркам ждать совсем недолго.