Технология штрихкодирования сократит использование животных при разработке лекарств

Группа ученых разработала метод, который позволяет одновременно исследовать примерно 25 антител на одной мыши.

В настоящее время для анализа кандидатов на антитела используется множество моделей, и для каждого теста требуется большое количество лабораторных животных. Однако исследователи из Университета Цюриха разработали метод, позволяющий одновременно тестировать до 25 антител, используя всего одну мышь. По словам ученых, эта технология ускорит процесс исследований и разработки новых лекарств, а также значительно уменьшит потребность в лабораторных животных.

Для индивидуального анализа свойств антител в комплексной плазме или образцах тканей мышей ученые разработали систему штрихкодов. Эти штрихкоды представляют собой особые фрагменты белка, называемые флайкодами, которые позволяют маркировать каждое антитело. После введения этих антител мышам их можно выделить из смеси и исследовать по отдельности. Результаты эксперимента показали, что использование флайкодов дает высококачественные доклинические данные по антителам. Ученые получили значительно больше информации, используя меньшее количество животных, и эти данные, по их словам, имеют более высокое качество, так как анализы можно напрямую сравнивать.

Результаты также показали, что антитела правильно распознавали свои целевые структуры в организме животных. Например, два антитела, применяемых в онкологии, успешно обнаруживали рецептор EGF, который преимущественно находится на поверхности опухолевых клеток. Целевое накопление в опухолевой ткани было эффективно даже при наличии 20 других антител в смеси. Это подтверждает, что использование флайкодов не влияет на эффективность антител в живом организме.