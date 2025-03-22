Население мира может быть значительно недооценено

Согласно исследованию, на Земле может жить на миллиарды людей больше, чем предполагается, поскольку численность сельского населения значительно занижена.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что в существующих оценках сельское население было недооценено на 53-84% в период с 1975 по 2010 год. Ученые утверждают, что отсутствие надежных справочных данных затруднило проведение полного анализа точности глобальных демографических данных. Они предупреждают о "фундаментальных ограничениях" национальных переписей, особенно когда речь идет об оценке сельского населения.

Исследователи отмечают, что доступ к сообществам, расположенным в удаленных районах или пострадавшим от конфликтов и насилия, ограничен, а переписчики часто сталкиваются с языковыми барьерами и сопротивлением со стороны местных жителей. Ученые проанализировали пять наиболее популярных глобальных наборов данных о населении, которые отображают мир в виде равномерно распределенных ячеек сетки высокого разрешения с численностью населения, основанной на данных переписей. Затем они сравнили эти данные с информацией о переселении, полученной из более чем 300 проектов строительства сельских плотин в 35 странах.

По мнению ученых, данные о переселении могут служить независимым источником для сравнения перемещений людей между сельскими и городскими районами. Они считают, что такие данные обычно точны, поскольку компании, занимающиеся строительством плотин, компенсируют ущерб пострадавшим. Особое внимание исследователи уделили картам за период с 1975 по 2010 годы из-за нехватки данных о плотинах в более поздние годы. По результатам исследования, наименьшие систематические ошибки были выявлены в данных за 2010 год: в них отсутствовало от одной трети до трех четвертей сельского населения.

Исследование не дает новой оценки численности населения планеты, но утверждает, что даже в самых точных данных численность сельского населения "недооценена в два раза" по сравнению с официальными цифрами. Даже если новые карты населения более точны, исследователи предупреждают, что более старые данные влияли на принятие решений в течение десятилетий и могут создавать искаженную картину миграции людей из сельских районов в города.

Хотя недооценка данных была системной на глобальном уровне, исследователи обнаружили, что наибольшие расхождения наблюдаются в Китае, Бразилии, Австралии, Польше и Колумбии, где данные были более доступными. По словам ученых, эти результаты имеют "глобальные последствия", поскольку по нынешним оценкам более 40% из 8,2 миллиарда людей в мире живут в сельской местности.