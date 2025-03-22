Для нашего мозга эсперанто и клингонский языки выглядят так же, как английский или мандаринский

Новое исследование показало, что как естественные, так и вымышленные языки вызывают похожие реакции в области мозга, отвечающей за обработку языка.

Новое исследование ученых Массачусетского технологического института показало, что мозг реагирует на вымышленные языки, такие как эсперанто, созданный в конце 1800-х годов для улучшения международного общения, а также на языки, придуманные для телешоу или фильмов, например, из "Звездного пути" и "Игры престолов".

Чтобы исследовать, как мозг воспринимает эти искусственные языки, нейробиологи из собрали около 50 носителей этих языков. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) ученые обнаружили, что при прослушивании участниками искусственного языка активировались те же области мозга, что и при восприятии родного языка.

Исследования показали, что искусственные языки активируют те же области мозга, что и естественные, что указывает на то, что для активации этой системы важны типы значений, которые могут быть выражены как в искусственных, так и в естественных языках.

По словам исследователей, полученные данные помогают выявить важные характеристики языка и предполагают, что для его функционирования не обязательно, чтобы язык развивался естественным путем в течение долгого времени или имел большое количество носителей. Результаты исследования помогают определить ключевые особенности, которые активируют области мозга, отвечающие за обработку языка. Одна из таких особенностей – способность языка передавать значения, связанные с внутренним и внешним миром, что характерно как для естественных, так и для искусственных языков, но не относится к языкам программирования.