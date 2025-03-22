Игуаны проплыли одну пятую часть пути вокруг света, чтобы колонизировать Фиджи

Исследования показывают, что миллионы лет назад игуаны совершили путешествие в 8000 км на плоту из плавающей растительности – масс, состоящих из вырванных с корнем деревьев и мелких растений.

Ученые из Калифорнийского университета и Университета Сан-Францискосчитают считают, что таким образом игуаны могли попасть на Галапагосские острова у побережья Эквадора и на острова в Карибском море. Ранее они думали, что Фиджи слишком далеко для такого путешествия, но в новом исследовании ученые проанализировали гены 14 видов игуан, обитающих в Америке, Карибском море и на Фиджи. Результаты показали, что фиджийские игуаны наиболее близки к пустынным игуанам из Северной Америки, и эти две группы разделились примерно 34 миллионов лет назад. Исследователи разработали статистическую модель, основанную на этих данных и другой информации о текущем распространении игуан и их возможном пути расселения. Модель показала, что игуаны, вероятно, прибыли на Фиджи из Северной Америки.

В подотряде Iguania насчитывается более 2100 видов, включая хамелеонов, анолисов, бородатых драконов и рогатых ящериц. Однако, когда речь идет об игуанах, обычно имеют в виду семейство ящериц Западного полушария, Iguanidae, которое включает хорошо знакомую зеленую игуану из Центральной и Южной Америки. В Карибском море и тропических, субтропических и пустынных регионах Америки обитает 45 видов этого семейства, среди которых известные морские игуаны галапагосов и чакуоллы с американского юго-запада.

Игуаны Фиджи – это исключение, живущие в одиночестве в Тихом океане. Четыре их вида на Фиджи и Тонга находятся под угрозой исчезновения из-за утраты среды обитания, нападений инвазивных крыс и контрабанды, которая подпитывает торговлю экзотическими животными.

Ученые собрали геномную последовательность ДНК из более 4000 генов и тканей более 200 образцов игуан, хранящихся в музейных коллекциях по всему миру. Когда они начали анализировать эти данные, один результат стал очевиден: фиджийские игуаны наиболее близки к игуанам рода Dipsosaurus. Наиболее известным видом этого рода является североамериканская пустынная игуана Dipsosaurus dorsalis, адаптированная к жарким условиям пустынь юго-запада США и северной Мексики.

По словам исследователей, игуаны, особенно пустынные виды, обладают высокой устойчивостью к голоданию и обезвоживанию, поэтому группа исследователей полагает, что если бы какая-либо группа позвоночных или ящериц могла преодолеть 8000 километров через Тихий океан на плоту из растительности, то это были бы предки, похожие на пустынных игуан. Анализ также показал, что линии Brachylophus и Dipsosaurus разделились около 34 миллионов лет назад, что противоречит более ранним теориям о происхождении фиджийских игуан.