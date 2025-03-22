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Наука и Хайтек

Экскременты животных можно использовать для спасения исчезающих видов от вымирания

Исследования
Животные
время публикации: 22 марта 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 11:20
Экскременты животных можно использовать для спасения исчезающих видов от вымирания
AP Photo/Marco Ugarte

Исследования показывают, что некоторые клетки в навозе остаются живыми и могут быть использованы для увеличения генетического разнообразия в популяциях определенных видов.

"The poo zoo" – совместный проект Оксфордского университета, Честерского зоопарка и некоммерческой организации по охране дикой природы Revive & Restore, направленный на разработку "неинвазивного метода" сбора и культивирования жизнеспособных клеток у редких и исчезающих видов с целью предотвращения их вымирания.

Биобанкинг, процесс сохранения живых клеток и тканей исчезающих видов при экстремально низких температурах, считается "необходимым" для поддержания биоразнообразия. До настоящего времени для получения этих клеток требовалась инвазивная биопсия или посмертный сбор тканей, что значительно ограничивало количество доступных образцов и возможности для сохранения генетического разнообразия.

Идея "The poo zoo" основана на том, что фекалии естественным образом содержат живые кишечные клетки, которые выделяются организмом, что может стать неинвазивной альтернативой биопсии для сбора клеток. Профессор Сюзанна Уильямс, которая возглавляет группу, рассказала The Guardian, что проект находится на ранней стадии и продвигается успешно. Университет работает с домашними видами животных для улучшения и оптимизации методов выделения и культивирования клеток, с целью перепрограммировать их в "индуцированные плюрипотентные стволовые клетки". Одновременно исследователи используют образцы фекалий животных, находящихся под угрозой исчезновения, из Честерского зоопарка для разработки методов сбора жизнеспособных клеток кишечника у разных видов. В результате, как сообщается, им пришлось работать не только с пометом мышей, но и с фекалиями слонов.

Группа надеется, что, создав неинвазивный метод сбора клеток, им удастся взять образцы у большего числа видов, сохранить генетическое разнообразие и поддержать жизнеспособные популяции, что поможет предотвратить вымирание.

Наука и Хайтек
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