Израильские ученые показали, что водный баланс влияет на развитие гипертонии

Ученые из Университета Бар-Илан показали, что повышенный уровень натрия усиливает риск гипертонии, но есть простой способ поддерживать нормальный уровень натрия – это правильный водный баланс.

Работа опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Ученые проанализировали электронные медицинские карты за 2003-2023 годы 407 тысяч здоровых взрослых, зарегистрированных Службами здравоохранения Леуми (Leumit Healthcare Services), одном из ведущих поставщиков медицинских услуг в Израиле. На сегодняшний день это одно из самых масштабных и продолжительных исследований, изучающих связь между уровнем гидратации (водным балансом) и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Ученые отметили, что риск гипертонии начинает нарастать, когда натрий еще находится "в пределах нормы". Уровень натрия 140-142 ммоль/л (это все еще в пределах нормы) был связан с повышением риска гипертонии на 13%. Уровни выше 143 ммоль/л были связаны с повышением риска гипертонии на 29% и повышением риска сердечной недостаточности на 20%.

Почти у 60% здоровых взрослых уровень натрия находился в этих диапазонах.

Уровень натрия, который регулярно проверяется в стандартных анализах крови, долгое время считался нормальным в диапазоне 135-146 ммоль/л. Однако это исследование ставит под сомнение такое предположение, указывая на сильную долгосрочную связь между повышенным уровнем натрия и риском сердечно-сосудистых заболеваний даже среди тех, кто в остальном считается здоровым. Но ученые считают, что уровень натрия "на краю нормы" можно поправить достаточно простым способом.

"Наши результаты показывают, что гидратация является важнейшей и недооцененной частью профилактики хронических заболеваний. Простой анализ крови может выявить людей, которым полезна базовая корректировка образа жизни, например, употребление большего количества воды, что снижает уровень натрия", – говорит ведущий автор исследования, профессор Йонатан Рабинович.

"Это исследование убедительно доказывает, что поддержание достаточного уровня жидкости в организме может помочь снизить долгосрочный риск серьезных заболеваний, таких как гипертония и сердечная недостаточность", – подчеркивает Рабинович.

Учитывая старение населения и рост числа хронических заболеваний, эти выводы могут лечь в основу будущих клинических рекомендаций и кампаний общественного здравоохранения, направленных на поощрение здоровых привычек поддержания водного баланса.