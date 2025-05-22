Израильская компания Cyera выходит в лидеры мировой кибербезопасности

Динамично развивающийся стартап Cyera, предоставляющий решения для кибербезопасности крупных компаний, привлек в новом раунде $500 миллионов с оценкой $6 миллиардов.

Любая система кибербезопасности мешает работать, но все понимают, что без такой системы обойтись невозможно. И число, и изощренность угроз постоянно растет. Сегодня система кибербезопасности должна меняться, и для того, чтобы не мешать развитию компании, и для того, чтобы противостоять новым угрозам и утечкам. Но система должна быть максимально автономной, то есть она должна меняться сама, не требуя постоянного ручного вмешательства. Этого и добивается израильский стартап.

Cyera предоставляет современные решения для обеспечения кибербезопаcности. Основа системы – ИИ-модель (AI native). В отличие от многих других систем у Cyera ИИ-модель не "прикручена где-то сбоку" к существующим решениям, а представляет собой ядро системы. Такое использование ИИ-модели позволяет решать целый комплекс задач.

Cyera работает с крупными компаниями со сложной, постоянно меняющейся инфраструктурой, меняющими политиками безопасности и структурами данных. Такие компании постоянно подключаются к новым системам и облачным средам. Быстрый рост может привести к состоянию, который называют "хаосом роста". Такой хаос может привести к возникновению точек риска и уязвимостям при стыковке разных решений.

Если потребовать при подключении новых систем полного согласования и ручного контроля, то произойдет замедление развития компании. Cyera решает эту проблему с помощью своего ИИ-ядра и системы анализа данных (собственная разработка компании, получившая название DataDNA). В целом, решения Cyera позволяют развернуть и поддерживать динамично развивающуюся безопасную среду, и при этом минимизируют число "ложных тревог".

Среди компаний, которые внедрили систему Cyera: AT&T – один из крупнейших мировых телекоммуникационных операторов, DocuSign – ведущий поставщик решений для электронного документооборота и цифровых подписей. Но многие компании, в том числе из финансового сектора, не разглашают использования системы Cyera.

Штаб-квартира Cyera находится в Нью-Йорке, центр разработки – в Тель-Авиве. Cyera привлекла $500 миллионов в последнем раунде. Оценка израильской компании поднялась до $6 млрд с $3,4 млрд на конец 2023 года, сообщает Bloomberg.