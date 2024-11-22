Самовосстановление человеческого сердца: исследование скрытой способности

При работе желудочкового вспомогательного устройства способность поврежденного сердца к восстановлению, благодаря новым мышечным клеткам, оказывается выше, чем у здорового сердца.

Исследователи из Каролинского института заметили, что у пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью, которым имплантирован специальный насос – устройство поддержки левого желудочка (LVAD), клетки сердечной мышцы могут регенерироваться со скоростью, в шесть раз превышающей скорость регенерации клеток здорового сердца.

Пока ученые не могут найти объяснения такому эффекту, изучение связи между имплантированным насосом и скоростью регенерации сердечных клеток продолжается.

Исследования помогут создать новые методы терапии для пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, которые способны стимулировать его восстановление после повреждений. Это может позволить пациентам обходиться без необходимости трансплантации сердца или длительного использования механических устройств поддержки.

"Это дает некоторую надежду на то, что восстановление после сердечного приступа можно каким-то образом ускорить", – говорит Олаф Бергманн, старший научный сотрудник кафедры клеточной и молекулярной биологии Каролинского института и один из авторов статьи.