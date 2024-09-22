Исследование: счет на пальцах помогает детям улучшить математические навыки на 40%

Многие считают, что использование пальцев для подсчетов является признаком когнитивных нарушений и математических трудностей у детей. Швейцарские и французские ученые решили проверить это и провели исследование, в котором выяснили, может ли использование пальцев для подсчета помочь детям младшего школьного возраста в решении математических задач.

Целью исследования, результаты которого опубликованы в журнале Child Development, было выяснение того, возможно ли обучить детей, которые не умеют считать на пальцах, этому навыку и приведет ли такое обучение к улучшению их математических навыков.

В эксперименте участвовали 328 детей в возрасте 5 и 6 лет из детских садов во Франции. Дети были выбраны их воспитателями, которые согласились на участие в исследовании, включающем предварительное тестирование, двухнедельный обучающий курс, итоговое тестирование сразу после курса и отсроченное тестирование.

Результаты показали значительное улучшение: правильные ответы выросли с 37% до 77% после обучения, в то время как контрольная группа, не использовавшая пальцы для подсчета, показала меньший прогресс. Исследователи предполагают, что обучение стратегиям счета на пальцах поможет сократить неравенство среди детей в математике, поскольку оно обеспечивает конкретный, физический метод понимания абстрактных числовых концепций.

"Наши результаты чрезвычайно ценны, поскольку впервые мы даем конкретный ответ на давний вопрос о том, должны ли учителя специально учить детей использовать пальцы для решения задач на сложение", – заявила руководитель исследования доктор Кэтрин Тевено.