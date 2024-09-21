В гибели шерстистых мамонтов виновата аллергия на пыльцу

Израильские ученые вместе с коллегами из Италии и России нашли доказательства того, что одной из причин вымирания шерстистых мамонтов стала аллергия на пыльцу.

В своей работе, опубликованной в журнале Earth History and Biodiversity, группа исследователей, которую возглавили ученые из компании SpringStyle Tech Design Ltd (Реховот), сообщает, что в результате анализа образцов тканей замороженных мамонтов были обнаружены антитела и аллергены.

Шерстистые мамонты, родственники современных слонов, когда-то обитали в Северной Америке, Азии и северных районах Европы. Последние мамонты вымерли примерно 4000 лет назад. Исследования, посвященные их исчезновению, в основном приходят к выводу, что это произошло из-за изменения климата и интенсивной охоты человека.

В новом исследовании команда ученых предлагает другую возможную причину исчезновения мамонтов, это – аллергия на пыльцу. Она могла привести к заложенности хобота, из-за чего мамонтам стало трудно улавливать запахи, в том числе запахи потенциальных партнеров. Исследователи отмечают, что обоняние очень важно для современных слонов: без него слонам было бы трудно находить пищу, воду и партнеров для спаривания.

Команда изучила множество образцов тканей замороженных мамонтов, найденных в Сибири. Ученые обнаружили следы антител, которые возникали в организме животных для борьбы с инфекциями. Ученые нашли также органические соединения, похожие на пыльцу, которая была в воздухе, которым дышали мамонты.

Исследователи считают, что в совокупности эти две находки позволяют предположить, что мамонты страдали от аллергии. Такая аллергия, отмечают они, сильно затрудняла поиск пищи, воды и партнеров для спаривания.

Команда исследователей отмечает, что вымирание шерстистого мамонта пришлось на период после оледенения, когда климат на Земле смягчился и стало теплее. В местах обитания мамонтов появились новые растения, которые выделяли в воздух пыльцу, к которой животные оказались не готовы. Возможно, это создавало проблемы с дыханием и обонянием у мамонтов.

Ученые считают, что найденные ими доказательства указывают на возможность аллергии как третьей причины вымирания шерстистого мамонта.