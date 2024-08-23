Антарктида поднимается из океана. Это может иметь катастрофические последствия

Ученые из Университет Макгилла (Монреаль, Канада) показали, что Антарктида, теряя лед, относительно быстро поднимается. Подъем целого континента может сыграть значительную роль в жизни всей планеты.

Работа опубликована Science Advances.

Масса ледникового щита Антарктиды огромна. Поэтому его таяние приводит к поднятию континента. Это не новость. Но ученые из Университета Макгилла показали, что подъем континента происходит неожиданно быстро.

"Наши измерения показывают, что твердые породы, которые образуют основание Антарктического ледяного щита, меняют свою форму на удивление быстро", – говорит соавтор работы Терри Уилсон Подъем суши из-за сокращения льда на поверхности происходит за десятилетия, а не за тысячи лет.

Ученые исследовали мантию Земли под антарктическим ледяным щитом и обнаружили, что в некоторых ключевых областях она особенно мягкая. Это и позволяет суше быстро подниматься.

Глобальное потепление продолжается, у одна из главных угроз – это как раз таяние Антарктиды.

Ученые построили долгосрочные 3D-модели, которые учитывают рост температуры и поднятие континента. Результаты получилось резко отличающиеся в зависимости от скорости глобального потепления. Модели прогнозировали подъем уровня мирового океана.

Первый сценарий можно назвать катастрофическим. Если потепление будет развиваться быстро, то сначала растает большая часть ледового щита, а потом поднимется континент. Сначала талая вода поднимет уровень океана, а потом само поднятие суши также приведет к еще большему росту уровня. Общий вклад растаяшей воды и поднятия суши приведет к роста уровня на 19,5 метра к 2500 году. Причем "быстрый рост" глобальной температуры – это как раз такой, как в последнее десятилетие.

В этом случае как минимум 700 миллионов человек, живущих вдоль побережий, вынуждены будут переселиться. Уровень океана будет расти неравномерно. Сильнее всего – в низких широтах. Многие островные государства перестанут существовать.

Но есть и другой сценарий, гораздо более мягкий, и он тоже связан с поднятием Антарктиды. Если контент будет пониматься быстрее, чем происходит таяние ледникового щита, вклад Антарктиды в подъем океана будет почти в два раза меньше, чем прогнозируют сегодняшние климатические модели. В этом сценарии Антарктида поднимет нерастаявший лед из океана и его таяние замедлится. Тогда вклад Антарктиды в подъем мирового океана составит 1,7 метра – в десять раз меньше.

Ученые отмечают, что модель еще требует уточнения. Необходимо также оценить подъем Гренландии при таянии ее ледникового щита. Важный вывод, к которому пришли ученые: надо всеми силами постараться снизить скорость глобального потепления, тогда мы получим неожиданную помощь от Антарктиды, а, возможно, и от Гренландии.