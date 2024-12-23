Израильские ученые разбирались, почему учителя видят в родителях проблему, а не помощь

Психологи Университета Бен-Гуриона провели углубленные интервью с учителями начальных школ Беэр-Шевы. Оказалось, что часто родители становятся трудной проблемой учителей.

Еще сравнительно недавно участие родителей в школьном образовании детей было незначительным. Но ситуация меняется, и родители все активнее принимают участие в школьном образовании своих детей. С одной стороны это хорошо, но есть и другая сторона.

Психологи провели углубленные интервью с 16 учителями начальных школ Беэр-Шевы. Учителя рассказали о своих отношениях с родителями школьников.

Работа опубликована в журнале Teachers and Teaching.

Всех родителей учителя делят на три категории. Самая большая категория – "безразличные родители". Обычно такие родители не очень интересуются процессом обучения. Они принимают участие в обязательных мероприятиях, но, чтобы побудить их к каким-то действиям, учителям приходится с ними дополнительно связываться – просить о чем-то, а иногда требовать.

Есть другая группа родителей, которые активно сотрудничают с учителями. Они прислушиваются к советам учителей и оказывают учителю помощь в процессе обучения.

Но есть и третья группа. Это родители, как правило, глубоко заинтересованные в процессе обучения, но они полагают, что разбираются в этом процессе много лучше, чем учителя, и активно вмешиваются в обучение. Учителя для себя вводят различные определения таких родителей. С точки зрения учителей родители бывают: активно отрицающие точку зрения учителей, чрезмерно опекающие ребенка, тревожные, агрессивные, непредсказуемые, требовательные, ворчливые, обвиняющие, жалующиеся и даже враждебные.

Но виноваты в таких обострениях не только родители. Психологи показали, что учителя часто применяют профессиональные навыки для управления вовлеченностью родителей, а не для ее поощрения, что устраивает далеко не всех родителей.

Психологи приходят к выводу, что необходимо усовершенствовать процесс подготовки учителей. Сегодня при подготовке учителя его учат общаться с ребенком, но в меняющихся условиях, когда все больше родителей активно вовлекается в процесс обучения, этого недостаточно. Учителей необходимо учить общению с родителями, пониманию и оценке их мотивации.