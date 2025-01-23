Люди часто приписывают собственные ценности своим близким и ошибаются. Израильское исследование

Психологи Еврейского университета Иерусалима в результате масштабного исследования, проведенного в четырех странах, показали, что люди склонны приписывать своим близким собственные ценностные предпочтения.

Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Психологи провели шесть исследований в четырех странах – Израиле, Италии, Польше и Финляндии. Всего в исследованиях приняли участие 2225 добровольцев.

Ученые оценивали, как человек, имеющий собственную систему ценностей, рассматривает систему ценностей близких ему людей – родителей, детей, супругов, романтических партнеров и друзей.

Как показало исследование, человек практически всегда убежден, что его близкие разделяют его ценности. Причем чем ближе отношения, тем сильнее человек уверен, что близкий разделяет его ценности. Если мы пусть и с некоторым трудом, но допускаем, что друзья могут иметь взгляды, отличные наших, то в отношении супругов и тем более детей и родителей такой вариант мы практически не рассматриваем.

Хотя такая идеализация иногда может способствовать укреплению отношений, но она же может привести и к недопониманию и ложным ожиданиям. Особенно остро проблема разделяемых ценностей стоит между родителями и детьми. Дети не очень интересуются действительными ценностями родителей и, как правило, бывают очень удивлены, если оказывается, что родители оценивают происходящее иначе. Когда такие противоречия вскрываются, это может привести к разрыву отношений – очень болезненному для всех.

Ученые отмечают, что психологические механизмы, лежащие в основе такого рода предубеждений, требуют дополнительных исследований. Возможно, человеку проще иметь дело с другим, если оба находятся в единой системе ценностных координат. Возможно, сознание того, что близкие разделяют его ценности, дает человеку уверенность в собственной правоте и укрепляет его идентичность.

"Это исследование подчеркивает, насколько сильно наши личные ценности влияют не только на то, как мы видим себя, но и на то, как мы воспринимаем людей, которые нам наиболее дороги, – говорит соавтор работы Шир Гиносар-Яари. – Признание этой предвзятости может помочь нам лучше понять корни нашего непонимания и улучшить нашу способность находить общий язык и ценить различия в наших самых близких отношениях".

Психологи подчеркивают, что, понимая, как и почему возникают эти предубеждения, мы можем работать над улучшением коммуникации, углублением эмпатии и укреплением отношений как в личной, так и в профессиональной жизни.