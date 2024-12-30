Ученые готовятся к проведению глобального мегаисследования о счастье

Психологи проведут масштабный эксперимент по изучению счастья, чтобы окончательно определить, что именно вызывает у людей эмоциональный подъем, и как результаты отличаются по всему миру.

За последние полгода около 1000 ученых из более чем 70 стран представили свои идеи для проекта. В декабре группа экспертов провела отбор, выделив семь категорий вмешательств, каждая из которых включает три или четыре различных метода, которые будут испытаны в рамках Глобального мегаисследования счастья.

Эксперты планируют привлечь как минимум 30 тысяч участников со всего мира. Добровольцы будут случайным образом распределены на выполнение короткого интенсивного вмешательства или направлены в контрольную группу для сравнения. Каждое вмешательство будет длиться не более 25 минут и не потребует использования специального оборудования.

Стратегии включают разнообразные подходы, например, физические упражнения, такие как йога, интенсивные тренировки или занятия с собственным весом, а также социальные активности, например, звонки близким, попытки стать более экстравертными или общение с искусственным интеллектом.

Необходимость проведения нового крупного исследования о счастья стала понятна, когда эксперты поняли, что большинство предудыщих наблюдений проводилось на ограниченных группах – западных, образованных, богатых, живущих в индустриально развитых демократических странах. В результате основная часть данных поступает от людей из Северной Америки, Европы и других западных регионов. Однако то, что делает людей счастливыми в Чикаго, может не подойти для жителей Чунцина, Нагои или Момбасы, утверждают психологи.

"Если мы найдем вещи, которые эффективны повсеместно или, по крайней мере, эффективны в определенных местах, и определим, что это за места или какие люди получают от них пользу, это станет огромным шагом вперед для науки о счастье", – сказала The Guardian профессор Элизабет Данн, психолог из Университета Британской Колумбии, одна из авторов исследования.