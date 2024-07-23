На Меркурии есть слой алмазов толщиной 18 километров

Ученые из Китая и Бельгии опубликовали исследование, в котором показали существование слоя алмазов на границе ядра и мантии Меркурия. Толщина этого слоя достигает 18 километров.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые полагают, что слой алмаза образовался в результате кристаллизации богатой углеродом магмы Меркурия. Когда планета остыла, углерод образовал на поверхности планеты графитовую кору.

"Много лет назад я заметил, что чрезвычайно высокое содержание углерода на Меркурии может иметь и другие последствия", – говорит соавтор работы доктор Яньхао Линь.

Исследователи использовали эксперименты с высоким давлением и температурой и провели термодинамическое моделирование, чтобы воссоздать условия внутри Меркурия. Ученые достигли давления до 7 гигапаскалей, что позволило им изучать состояние ядра и мантии планеты.

Ученые показали, что присутствие серы в железном ядре Меркурия повлияло на процесс кристаллизации магмы. Сера снижает температуру кристаллизации и способствует образованию слоя алмазов на границе ядра и мантии. Толщину слоя ученые оценили в 18 километров.

Высокая теплопроводность алмазного слоя влияет на распределение тепла внутри Меркурия и генерацию магнитного поля. Слой алмаза помогает передавать тепло от ядра к мантии, и конвекция в жидком внешнем ядре влияет на магнитное поле.

Полученные результаты важны для понимания геологической структуры других богатых углеродом планет, состав которых похож на состав Меркурия. Процессы, наблюдаемые на Меркурии, могут происходить и на других планетах, и возникновение алмазного слоя, вероятно, не является уникальным во Вселенной, а, возможно, и в Солнечной системе.