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Наука и Хайтек

На Меркурии есть слой алмазов толщиной 18 километров

время публикации: 23 июля 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 16:10
Карта поверхности Меркурия, полученная с помощью спектрометра Mercury Atmosphere and Surface Composition Spectrometer (MASCS) установленном на борту автоматического зонда Messenger (NASA)
NASA, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Carnegie Institution of Washington via AP

Ученые из Китая и Бельгии опубликовали исследование, в котором показали существование слоя алмазов на границе ядра и мантии Меркурия. Толщина этого слоя достигает 18 километров.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые полагают, что слой алмаза образовался в результате кристаллизации богатой углеродом магмы Меркурия. Когда планета остыла, углерод образовал на поверхности планеты графитовую кору.

"Много лет назад я заметил, что чрезвычайно высокое содержание углерода на Меркурии может иметь и другие последствия", – говорит соавтор работы доктор Яньхао Линь.

Исследователи использовали эксперименты с высоким давлением и температурой и провели термодинамическое моделирование, чтобы воссоздать условия внутри Меркурия. Ученые достигли давления до 7 гигапаскалей, что позволило им изучать состояние ядра и мантии планеты.

Ученые показали, что присутствие серы в железном ядре Меркурия повлияло на процесс кристаллизации магмы. Сера снижает температуру кристаллизации и способствует образованию слоя алмазов на границе ядра и мантии. Толщину слоя ученые оценили в 18 километров.

Высокая теплопроводность алмазного слоя влияет на распределение тепла внутри Меркурия и генерацию магнитного поля. Слой алмаза помогает передавать тепло от ядра к мантии, и конвекция в жидком внешнем ядре влияет на магнитное поле.

Полученные результаты важны для понимания геологической структуры других богатых углеродом планет, состав которых похож на состав Меркурия. Процессы, наблюдаемые на Меркурии, могут происходить и на других планетах, и возникновение алмазного слоя, вероятно, не является уникальным во Вселенной, а, возможно, и в Солнечной системе.

Наука и Хайтек
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