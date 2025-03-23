Физики утверждают, что вращение Земли может стать бесконечным источником электроэнергии

Американские физики построили установку, которая получает электроэнергию, используя вращение Земли. Полученная энергия пока очень мала, но ученые считают, что ее можно увеличить.

Работа опубликована в журнале Physical Review Research.

Три американских физика из Принстонского университета, Калифорнийского технологического института и компании Spectral Sensor Solutions предложили генерировать электроэнергию, используя энергию вращения Земли. Теоретическую возможность такой генерации они обосновали в статье 2016 года. Но их идеи подверглись критике. Другие физики показали, что получить энергию таким образом не удастся, и ток не пойдет. Тем не менее три физика не оставили свою идею и такое устройство сумели создать.

Основой установки они сделали цилиндр из марганцево-цинкового феррита, слабого проводника, который служит магнитным экраном. Затем они сориентировали цилиндр в направлении север-юг под углом 57°, то есть под углом и к вращательному движению Земли, и к ее магнитному полю.

Ученые разместили электроды на каждом конце цилиндра для измерения напряжения. Затем они последовательно исключили все возможные источники энергии. Они выключили свет, чтобы предотвратить фотоэлектрические эффекты, и учли напряжение, которое могло быть вызвано разницей температур между концами цилиндра. В результате они обнаружили, что на цилиндре было сгенерировано напряжение 18 микровольт, которое не удается приписать никакому другому источнику, кроме энергии вращения Земли. Подтверждением этого служит и то, что, если изменить угол и взять вместо 57° любой другой – ток исчезает.

Результаты должны быть проверены другими физиками, проводящими подобные эксперименты при других сценариях, чтобы окончательно убедиться, что не было других источников генерации электроэнергии, который создатели устройства не учли. Исследователи отмечают, что, если их выводы окажутся верными, нет принципиальных ограничений, которые бы не позволили увеличить производимое количество электроэнергии до полезного уровня. Если это получится, то у человечества появится новый источник практически бесконечной альтернативной энергии.