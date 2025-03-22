Фекалии пингвинов вселяют страх в антарктических крилей

Отвратительный запах пингвиньего помета раздражает антарктический криль и влияет на его поведение.

Антарктический криль (Euphausia superba) играет важную роль в экосистеме Южного океана. Изучение их миграций может помочь исследователям выявить важные участки для охраны морской среды. Криль использует свои антенны для поиска пищи, партнеров и даже для выявления загрязнений. Однако ученые из Университета Тасмании в Хобарте не были уверены, способны ли животные обнаруживать хищников по запаху. Чтобы выяснить это, команда ловила криля у Антарктического полуострова с помощью сетей и перевозила его на станцию Палмер.

В лаборатории исследователи поместили криля в канал с морской водой, добавив либо водоросли, которыми криль мог кормиться, либо немного экскрементов пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), или же оба этих вещества. Камеры фиксировали трехмерные движения криля. Животное показывало схожую реакцию на запах. В воде с водорослями они быстро плыли к еде и оставались рядом с ней. Однако в воде с водорослями и пометом пингвина криль плавал зигзагами. Животное также делало такие же зигзагообразные движения в воде, содержащей только пингвиньи экскременты. За 22 часа криль в ведре с водорослями съел около 67% пищи. В ведре с пингвиньими экскрементами он съел только около 25%.

Ученые не могут точно сказать, на какие именно запахи в пингвиньих фекалиях реагирует криль. Однако, поскольку рацион пингвинов Адели на 99% состоит из криля, можно предположить, что большинство запахов фекалий будет похоже на аромат измельченного криля. Исследователи считают, что именно это отпугивает крилей. Возможно, животные чувствуют запах своих сородичей и понимают, что могут столкнуться с такой же опасностью и быть съеденными.