Азиаты совершили самую длинную доисторическую миграцию человечества

Генетическое исследование, проведенное международной командой ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре, установило, что древние азиатские народы совершили самое продолжительное доисторическое переселение в истории человечества.

Исследование, проведенное при поддержке консорциума GenomeAsia100K и опубликованное на этой неделе в журнале Science, основано на анализе ДНК 1537 человек, представляющих 139 различных этнических групп. В работе приняли участие 48 исследователей из 22 научных учреждений, расположенных в Азии, Европе и Америке. Ученые восстановили древний маршрут переселения людей, который начался в Африке, пролегал через Северную Азию и завершился на Огненной Земле – территории современной Аргентины, считающейся крайней точкой доисторической человеческой миграции.

Анализируя общие генетические корни и изменения, накапливающиеся в ДНК с течением времени, исследователи смогли определить, как различные группы людей расходились, переселялись и приспосабливались к новым условиям. Эти генетические особенности помогли ученым воссоздать маршруты древних миграций и установить примерные сроки разделения разных популяций. Воссозданные пути миграции предоставили детальное представление о том, каким образом древние люди добрались до самых отдаленных районов Америки. Полученные данные указывают на то, что эти первопроходцы столкнулись с суровыми природными условиями и преодолели серьезные экологические испытания, чтобы завершить свое многотысячелетнее путешествие.

Одним из важнейших результатов исследования стало установление того факта, что древние переселенцы достигли северо-западной части Южной Америки – района, где сегодня Панама граничит с Колумбией – около 14 000 лет назад. Из этой ключевой точки распространения люди разделились на четыре основные группы: одна осталась в районе Амазонки, а остальные направились на восток – в засушливую область Чако, и на юг – к ледникам Патагонии, продвигаясь через долины Анд, самой высокой горной системы за пределами Азии.

Анализируя генетические профили коренных народов Евразии и Южной Америки, исследователи также впервые составили карту неожиданно большого генетического разнообразия Азии.