Биопсии белых медведей прольют свет на загрязняющие вещества в Арктике

На архипелаге Шпицберген в Норвегии исследователи впервые взяли образцы жировой ткани у белых медведей с целью выяснить, как загрязнение окружающей среды сказывается на их здоровье, пишет France 24. Экспедиция проходила в период, когда температура в Арктике росла в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что усиливало давление на этих известных хищников из-за стремительного сокращения их среды обитания – морского льда.

По словам ученых идея исследования состоит в том, чтобы показать, как медведи живут в дикой природе, но в лабораторных условиях. Для этого они брали жировую ткань белых медведей, разрезали ее и подвергали воздействию стрессов, с которыми сталкиваются животные, то есть загрязняющих веществ и гормонов стресса.

В импровизированной лаборатории на борту ледокола Kronprins Haakon Норвежского полярного института образцы оставались пригодными для исследований в течение нескольких дней. В это время их подвергали воздействию определенных доз загрязняющих веществ и гормонов, после чего замораживали для последующего анализа уже на суше. Каждый образец ткани предоставлял ученым ценную информацию о состоянии здоровья животного, которое значительную часть жизни провело на морском льду.

Исследование жировых образцов выявило, что главными загрязнителями являются пер- и полифторалкильные вещества (ПФАВ) – искусственные химические соединения, широко применяемые в промышленности и товарах повседневного спроса. Эти вещества крайне устойчивы и могут сохраняться в природе десятки лет. По словам исследовательской группы, несмотря на длительное воздействие факторов окружающей среды, белые медведи, обитающие на Шпицбергене, не демонстрировали признаков истощения или ухудшения состояния здоровья. Популяция в этом районе оставалась стабильной или даже немного возросла. Это контрастирует с ситуацией в некоторых регионах Канады – например, в западной части Гудзонова залива численность белых медведей снизилась на 27% с 2016 по 2021 год, сократившись с 842 до 618 особей, согласно данным, полученным с помощью правительственной аэрофотосъемки.

По оценкам ученых, на Шпицбергене обитает около 300 белых медведей, а в более широком арктическом регионе – около 2000. Связи между уменьшением морского льда и ростом уровня загрязнений у медведей Шпицбергена обнаружено не было. Различия объясняются питанием: оседлые и пелагические медведи охотятся на разную добычу, что влияет на состав накапливаемых химических веществ.