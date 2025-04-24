В день космонавтики КНР китайцы запустили новый экипаж в космос

Китай запустил к своей космической станции корабль "Шэньчжоу-20" с тремя тайконавтами, передает центральное телевидение КНР.

Доставку к станции "Тяньгун" экипажа, который после ротации сменит пробывшую там уже полгода команду предшествующей миссии "Шэньчжоу-19", обеспечила двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи"), передает ТАСС.

Старт был осуществлен в национальный День космонавтики, отмечаемый в КНР 24 апреля.

На станцию отправились старший полковник Народно-освободительной армии Китая Чэнь Дун (командир экипажа, 1978 года рождения), полковник Чэнь Чжунжуй (пилот ВВС, 1984 года рождения) и полковник Ван Цзе (инженер, 1989 года рождения). Тайконавты будут работать на орбите до второй половины октября. Для первого из них это третий запуск – он был в составе миссий "Шэньчжоу-11" (2016) и "Шэньчжоу-14" (2022), остальные двое прежде на орбите не бывали.

В течение шести месяцев команде предстоит осуществлять техническое обслуживание станции, проводить работы с выходом в околоземное пространство, научные эксперименты с лучеперыми рыбками (так называемые зебрафиш, или данио-рерио), плоскими червями (планарии) и микроорганизмами (бактерии стрептомицеты). Кроме того, тайконавты займутся установкой внешнего оборудования и устройства для защиты объекта от космического мусора, будут вести программы в области народного образования и обеспечения общественного благосостояния.