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Наука и Хайтек

Instagram пытается использовать ИИ, чтобы определить, притворяются ли подростки взрослыми

Дети
Интернет
время публикации: 24 апреля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 09:35
Instagram пытается использовать ИИ, чтобы определить, притворяются ли подростки взрослыми
AP Photo/Michael Dwyer

Meta уже некоторое время применяет искусственный интеллект для оценки возраста пользователей, но теперь Instagram начнет более активно выявлять аккаунты, которые, как предполагается, принадлежат подросткам, даже если при регистрации была указана другая дата рождения.

Если система определит, что пользователь указал ложный возраст, его профиль автоматически будет переведен в режим подросткового аккаунта. Такие аккаунты имеют усиленные меры защиты: по умолчанию они являются закрытыми, а возможность получения личных сообщений ограничена – подростки смогут получать их только от тех, на кого они подписаны или с кем уже общались.

Meta сообщила, что подросткам будет ограничен доступ к "чувствительному контенту", например к видео с драками или рекламе косметических процедур. Кроме того, если подросток проводит в Instagram более 60 минут, он получит соответствующее уведомление. Также будет автоматически активироваться "спящий режим" – с 22:00 до 7:00 отключатся уведомления, а на личные сообщения будут отправляться автоматические ответы. Компания утверждает, что обучает искусственный интеллект распознавать различные сигналы – такие как тип контента, с которым взаимодействует пользователь, данные из профиля и дата создания аккаунта, чтобы точнее определить возраст владельца страницы.

Ужесточение мер происходит на фоне растущего внимания к влиянию социальных сетей на психическое здоровье и благополучие молодых пользователей. Instagram также начнет отправлять родителям уведомления с рекомендациями, как поговорить с подростками о важности указания правильного возраста в интернете.

Наука и Хайтек
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 апреля 2025

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