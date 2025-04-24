Израильские ученые показали, как тексты песен помогают людям справиться с горем

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что люди во всем мире обращаются к музыке, в частности к текстам песен, как к инструменту для преодоления эмоционального стресса.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование показывает, что слова в песнях играют центральную роль в регулировании эмоций. Чтобы справиться с горем, почувствовать себя менее одиноким или сохранить эмоциональное равновесие, слушатели обращаются к текстам, которые отражают их внутреннее состояние.

Ученые проанализировали более 2800 "песен о преодолении трудностей", выбранных 5619 участниками эксперимента из 11 стран во время первого карантина из-за COVID-19. Анализ выявил четкие закономерности между темами текстов и эмоциональными целями слушателей. Песни, содержащие тексты о потере, жизни и смерти, душе, неизменно выбирались теми, кто боролся с грустью, одиночеством или хотел погрузиться в глубокие размышления.

Люди, ищущие отвлечения от кризиса, с большей вероятностью выбирали песни с темами утраты. Люди, пытавшиеся облегчить одиночество, выбирали тексты, связанные с переживанием разлук и расставаний. То есть состояния человека и выбранного им песенного текста была прямой и явной. Напротив, акустические характеристики песен, такие как темп, гармония или тональность, оказались не связаны с эмоциональными целями человека.

"Люди используют музыку не только для развлечения, но и как значимый инструмент для психологической поддержки, – говорит соавтор работы профессор Рони Гранот. – Тексты, положенные на музыку, часто дают голос их собственным эмоциям, которые трудно выразить своими словами".

"Это первое масштабное эмпирическое исследование, связывающее тексты песен со стратегиями эмоциональной саморегуляции, – говорит соавтор работы профессор Ренана Перес. – В то время, когда многие сталкиваются с личной и коллективной травмой, понимание эмоциональной силы текстов может помочь нам лучше поддерживать психическое здоровье, как индивидуально, так и в сообществе".

Исследователи предполагают, что результаты могут повлиять на то, как музыка используется в терапевтических условиях, на поминальных службах и при разработке алгоритмов для персонализированных плейлистов.