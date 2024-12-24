Муравьи решают сложную задачу по транспортировке лучше, чем люди. Израильское исследование

Ученые из Института Вейцмана сравнили способности людей и муравьев к координации действий при решении сложной транспортной задачи. Оказалось, что в больших группах муравьи действуют эффективнее.

Работа опубликована в журнале PNAS.

Сравнить коллективные способности людей и муравьев довольно трудно. Но ученые обратили внимание, что только люди и муравьи среди всех животных переносят грузы большой группой.

Ученые поставили следующий эксперимент. Они предложили в реальном пространстве людям и муравьям решить известную задачу "переноски пианино". Задача сводится к тому, чтобы пронести предмет сложной формы по лабиринту.

Люди (Homo sapiens) и муравьи (обычные черные муравьи Paratrechina longicornis, часто встречающиеся в Израиле) должны были пронести Т-образный предмет через лабиринт. Людям ученые объяснили задачу, а муравьев убедили, что они несут в гнездо что-то очень вкусное. Лабиринт был один и тот же по форме и у людей, и у муравьев, только масштаб был разный.

Начали с простого случая, когда человек был один и муравей тоже действовал в одиночку. В этом случае человек победил с заведомым преимуществом. Тогда эксперимент усложнили. Людям надели маски, чтобы они не общались друг с другом с помощью языка и координировали работу только через совместные действия.

Пока людей было немного (6 человек) и муравьев немного, люди чаще побеждали, им удавалось пронести предмет быстрее. Но когда собралась целая толпа (26 человек), а муравьев – еще больше (80), люди стали регулярно проигрывать.

При скоординированных действиях большой группы (толпы) люди действовали неэффективно. Ученые обратили внимание, что в этом случае люди использовали так называемые "жадные алгоритмы", то есть такие действия, которые приносят успех в краткосрочной перспективе, но далеко не всегда приводят к цели в конечном итоге. Муравьи действовали гораздо "умнее". Они лучше координировали свою работу и действовали по алгоритму отложенного успеха.

"Муравьиная колония – это фактически семья, – говорит соавтор работы профессор Офер Фейнерман. – Все муравьи в гнезде – сестры, и у них есть общие интересы. Это тесно сплоченное общество, в котором сотрудничество значительно превосходит конкуренцию. Именно поэтому муравьиную колонию иногда называют "суперорганизмом", состоящим из множества "клеток", которые сотрудничают друг с другом. Наши результаты подтверждают это представление. Мы показали, что муравьи, действующие как группа, умнее, чем каждая особь, что для них целое больше, чем сумма частей. В отличие от муравьев, объединение людей не повысило их общие когнитивные способности. Знаменитая "мудрость толпы", ставшая столь популярной в эпоху социальных сетей, в наших экспериментах не подтвердилась".

Видео эксперимента