Португальский археолог заявил, что нашел местоположение 250 кораблей с сокровищами

Португальская газета Observador цитирует археолога из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру, по словам которого, у берегов Португалии находится около 250 затонувших кораблей с сокровищами. Монтейру заявил, что установил их местоположение и к некоторым опускался на дно.

В общей сложности за 25 лет исследований ученый обнаружил 8620 кораблей, затонувших с 1500 года, когда началась вестись документация. 7500 из них находятся у берегов Португалии, 100 – Мадейры и 120 – Азорских островов.

Например, у португальского полуострова Тройя покоится испанский галеон Nossa Senhora do Rosario, затонувший в 1589 году. На его борту находилось 22 тонны золота и серебра.

Монтейру отметил, что все эти подводные клады могут попасть в руки охотников за сокровищами, и государство не располагает механизмами, которые позволили бы их защитить.