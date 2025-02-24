Нарциссы гораздо чаще чувствуют себя отверженными

Исследование показало, что нарциссы не только чаще ощущают себя отверженными, но и чаще оказываются в реальной изоляции, по сравнению с людьми, у которых менее эгоистичный характер.

В ходе множества исследований, контролируемых экспериментов и реальных ситуаций группа ученых Базельского университета изучила, почему нарциссы сталкиваются с более высоким уровнем изоляции.

В одном из исследований ученые проанализировали данные долгосрочного общенационального опроса, охватывающего около 22000 домохозяйств в Германии. Исследователи сосредоточили внимание на 1592 участниках, которые ответили на вопросы о нарциссизме и социальной изоляции в 2015 году. Анализ опроса показал, что люди с более выраженным нарциссизмом сообщали о значительно большем опыте социальной изоляции.

Чтобы проверить и подтвердить эти результаты, ученые провели другое двухнедельное исследование с участием 323 человек. Участники прошли оценку уровня нарциссизма и рассказали о своих предыдущих переживаниях социальной изоляции. В течение следующих 14 дней они фиксировали случаи, когда чувствовали себя исключенными или игнорируемыми, используя специальное мобильное приложение. Результаты показали, что участники с более высокими уровнями нарциссизма чаще испытывали чувство отрешенности в повседневной жизни.

Другая серия экспериментов с участием более 2500 человек дополнительно изучила связь между нарциссизмом и ощущением исключенности. В одном из экспериментов люди участвовали в виртуальной игре по метанию мяча, где двое других игроков либо включали, либо исключали их из игры. В другом эксперименте участникам были предложены гипотетические социальные ситуации, и им нужно было оценить, насколько исключенными они себя чувствуют. Результаты показали, что нарциссы чаще воспринимают взаимодействия, в которых презрение со стороны окружающего общества не проявляется явно, как признаки исключения. Дополнительные эксперименты подтвердили, что такие люди часто становятся объектами избегания со стороны других, что только усиливает их ощущение социальной изоляции.

Ведущий автор серий исследований Кристиан Бюттнер подчеркивает, эти результаты показывают сложные отношения между личностными особенностями и социальным опытом. Осознание этой связи может помочь более эффективно решать конфликты на рабочем месте, проблемы социальной изоляции и другие более масштабные вопросы.