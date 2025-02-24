Исследование: вероятно, люди заразили домашних кошек птичьим гриппом

В новом докладе врачей и ученых сообщается о двух случаях заболевания птичьим гриппом домашних кошек в Мичигане, чьи хозяева работают в молочной промышленности.

Две домашние кошки, жившие в двух разных семьях в Мичигане, заразились птичьим гриппом H5N1 и умерли. Есть высокая вероятность, что люди передали вирус своим питомцам. Случаи описаны в новом отчете Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).

Зарегистрированы десятки случаев заражения уличных кошек вирусом H5N1. Вирус вызывает у животных серьезные симптомы и может привести к смерти. Чаще всего заражаются кошки, обитающие около молочных ферм и питающиеся сырым молоком.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил: "На сегодняшний день это первый документально подтвержденный случай заражения домашних кошек, обитавших исключительно в доме, вирусом H5N1. Обе заболевшие кошки никогда не употребляли сырое молоко".

Первый случай заболевания домашней кошки птичьим гриппом был зарегистрирован в мае 2024 года. У пятилетней самки сначала пропал аппетит, потом появились вялость и дезориентация. Кошку привезли в ветеринарный медицинский центр Мичиганского университета (MSU), где есть современные методы диагностики. Но из-за быстрого прогрессирования болезни кошка была подвергнута эвтаназии. Анализ подтвердил у нее вирус H5N1.

К тому времени на некоторых мичиганских молочных фермах были зарегистрированы случаи птичьего гриппа. Хозяин кошки работал на молочной ферме, хотя и не имел непосредственного контакта с животными. Образцы вируса, взятые у кошки, совпали с вирусами, циркулирующими среди местного скота.

Примерно в то же время в другом мичиганском доме домашний кот заболел птичьим гриппом. 6-месячный самец, также был исключительно домашним животным. Владелец привез кота в клинику MSU после того, как в течение одного дня у него наблюдалось "прогрессирующее неврологическое ухудшение", – опухла мордочка, и он перестал есть. Кот умер в течение 24 часов после появления этих симптомов. Мазок из носа кошки оказался положительным на вирус H5N1.

Владелец кошки, работник молочной фермы, перевозивший непастеризованное (сырое) молоко с различных ферм, отказался от тестирования на птичий грипп из-за страха потерять работу. Такие отказы пройти тестирование среди работников молочной промышленности происходят регулярно и очень осложняют работу медиков, которые пытаются установить, как передается вирус.