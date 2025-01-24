Новая модель ChatGPT o3-mini станет бесплатной для пользователей, сообщил генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

"Важные новости: бесплатный уровень ChatGPT получит o3-mini! (и уровень plus получит массу использования o3-mini)", – написал Альтман в соцсети Х.

Ранее гендиректор OpenAI анонсировал анонсировал новую модель искусственного интеллекта, которая способна думать перед ответом – o3 mini. Она должна стать значительно умнее предыдущей модели o1 mini.

Модель o1 – это первая из серии "рассуждающих" моделей OpenAI. o1 лучше справляется с кодированием и математическими задачами, чем предыдущие модели, но она медленнее и дороже. Параллельно с o1 компания выпустила модель o1-mini – более компактную и дешевую. С практической точки зрения, новая модель лучше предыдущих справляется с написанием кода и решением многоэтапных задач. Но модель o1 дороже и медленнее, чем GPT-4o. OpenAI называет этот релиз o1 "предварительной версией", чтобы подчеркнуть, что модель находится в стадии разработки.

Компания OpenAI изначально планировала предоставить доступ к o1-mini всем бесплатным пользователям ChatGPT. Доступ разработчиков к o1 дорогой.