Сбой ChatGPT и других сервисов OpenAI
время публикации: 23 января 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 14:52
В четверг, 23 января, в ChatGPT – одном из самых популярных в мире чат-ботов на основе искусственного интеллекта – произошел необъяснимый сбой, из-за которого пользователи не могут получить доступ к сервису, сообщает Downdetector.
На официальном сайте OpenAI объявлено, что причина сбоя выясняется.
Информация уточняется.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 января 2025