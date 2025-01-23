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Наука и Хайтек

Сбой ChatGPT и других сервисов OpenAI

ИИ
время публикации: 23 января 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 14:52
Сбой ChatGPT и других сервисов OpenAI
AP Photo/Michael Dwyer

В четверг, 23 января, в ChatGPT – одном из самых популярных в мире чат-ботов на основе искусственного интеллекта – произошел необъяснимый сбой, из-за которого пользователи не могут получить доступ к сервису, сообщает Downdetector.

На официальном сайте OpenAI объявлено, что причина сбоя выясняется.

Информация уточняется.

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