На побережье Израиля выбросился полосатый дельфин, спасти его не удалось

Полосатый дельфин (Stenella coeruleoalba) длиной около 2 м выбросился 23 января ​​на пляж Ольга в Хадере. Дельфина доставили в Центр спасения морских черепах в мошаве Михморет. Но через несколько часов он умер. По результатам вскрытия в теле дельфина было обнаружено множество паразитов различных видов.

Об этом сообщается на странице Delphis в Facebook.

Доктор Янив Леви, директор Центра спасения, обследовавший дельфина, отметил, что это была взрослая и очень худая особь. Состояние дельфина было очень тяжелым. Причиной смерти, по всей видимости, стало хроническое инфекционное заболевание, вероятно вызванное вирусом чумы плотоядных.

За последние годы смертельный вирус многократно поражал дельфинов по всему Средиземному морю, став причиной гибели тысяч особей, включая полосатых дельфинов-стенелл.

По мнению исследователей, дельфин, которого выловили около побережья Газы 2 января этого года, тоже мог быть поражен тем же заболеванием. Того дельфина жители Газы съели.