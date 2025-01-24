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Наука и Хайтек

Гигантские ленивцы и мастодонты жили вместе с людьми на протяжении тысячелетий

Исследования
Палеонтология
время публикации: 24 января 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 10:50
Скелеты гигантского ленивца (слева) и мастодонта
AP Photo/Seth Perlman

Исследования показывают, что первые люди пришли в Америку намного раньше, чем считалось, а значит, успели провести тысячелетия рядом с гигантскими ленивцами и мастодонтами, которые позже вымерли.

Долгое время ученые считали, что первые люди, пришедшие в Америку, вскоре уничтожили гигантских наземных ленивцев и других крупных животных, таких как мастодонты, саблезубые тигры и волки, охотясь на них. Однако новые открытия лабораторий Университета Сан-Пауло и института в Вашингтоне свидетельствуют о том, что люди жили рядом с этими животными по крайней мере 10 000 лет, не провоцируя их вымирание.

Одним из самых интересных свидетельств являются находки на археологическом памятнике Санта-Элина в центральной Бразилии, где кости гигантских наземных ленивцев показывают признаки человеческого воздействия. Эти ленивцы когда-то обитали от Аляски до Аргентины, а у некоторых видов на спинах были костные образования, напоминающие пластинки современных броненосцев, которые, возможно, использовались для изготовления украшений.

Исследователи изучили ископаемые кости ленивца, известные как остеодермы, возрастом около 27 тысяч лет, что на более чем 10 тысяч лет раньше, чем предполагалось, когда люди впервые прибыли в Америку. Ученые полагают, что древние люди намеренно изменили их форму и использовали в качестве украшений. Изначально исследователи сомневались, не работали ли мастера с уже старыми окаменелостями. Однако новое исследование показывает, что древние люди вырезали свежие кости вскоре после гибели животных. А предварительные результаты дают понять, что свежие кости ленивца были найдены на стоянках людей.

Наука и Хайтек
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