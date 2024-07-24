Исследование: уровень антисемитизма не связан с уровнем образования

Ученые Дартмутского Колледжа и Стэнфордского университета проанализировали связь между уровнем образования, политикой государств и уровнем антисемитизма более чем в 100 странах мира.

Существует достаточно распространенное представление о том, что повышение уровня образования ведет к снижению антисемитизма. Образованные люди более независимо мыслят и способны оценить недостоверность антисемитских стереотипов и конспирологических теорий. Из этого должно следовать, что повышение уровня образования в стране должно снижать уровень антисемитизма.

Но американским социологам такую зависимость установить не удалось.

Работа опубликована в журнале Research & Politics.

Ученые анализировали три показателя по более чем 100 странам: государственная политика в отношении антисемитизма, уровень образования и индивидуальный уровень антисемитизма.

Политика оценивалась по тому, поддержало ли государство резолюцию ООН 2007 года, осуждающую отрицание Холокоста, и присоединилась ли страна к заявлению, сделанному ООН в 2015 году, осуждающему антисемитизм. Если государство подписало оба заявления, ученые считали его политику толерантной, если не подписало, – склонной к одобрению антисемитизма. Оценка уровня антисемитизма основана на данных Антидиффамационной лиги (ADL Global 100), – крупнейшем на сегодня опросе, оценивающим уровень индивидуального антисемитизма в более чем 100 странах. Опрос проводился в 2013-2014, 2015 и 2017 годах. Уровень образования оценивался по стандартным международным рейтингам.

Исследователи обнаружили, что взаимосвязь между образованием и поддержкой антисемитских стереотипов различается. В странах, которые отказались поддержать заявления ООН, образованные респонденты с большей вероятностью разделяют антисемитские стереотипы. Наиболее отчетливо эта тенденция проявляется в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как видно на приведенных учеными графиках, индивидуальный уровень антисемитизма в этих странах устойчиво растет вместе с возрастом и ростом уровня образования. В странах, поддержавших одно или оба заявления ООН, при росте уровня образования уровень индивидуального антисемитизма снижается.

"Легко убедить себя, что чем больше образования, тем лучше, но мне напомнили, что образование бывает разное. Оно может сделать людей более осведомленными и приверженными любым взглядам, преобладающим в среде, в которой они живут, – отмечает ведущий автор работы Брендан Найхан. – Как мы говорим в статье, образование – это не панацея".

На следующем этапе исследователи планируют подробно рассмотреть характер образования, которое ведет к антисемитизму. Социологи оценивают уровень антисемитизма в мире сегодня как беспрецедентный со времен Второй мировой войны. Профессор Найхан говорит, что элитам и преподавателям крайне важно отвергать все формы нетерпимости, особенно сейчас. Ученый подчеркивает: "То, что вы говорите людям по этим вопросам, имеет далеко идущие последствия".