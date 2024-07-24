21 июля 2024 года стало самым жарким днем в истории наблюдений

Эксперты климатического центра Коперника при Евросоюзе сообщили, что 21 июля 2024 года стало самым жарким днем за всю историю метеорологических наблюдений. Среднесуточная температура на планете достигла 17,09 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд – 17,08 градусов, был установлен в июле 2023 года.

"Просто потрясает, насколько данные 13 последних месяцев отличаются от данных предыдущего периода. Климат продолжает нагреваться, и мы находимся в неизведанных водах. В ближайшие месяцы и годы погода будет бить все новые рекорды", – предупреждает директор организации Карло Буонтемпо.

Напомним: в январе 2024 года ученые климатического центра Коперника сообщили, что 2023 год стал самым жарким за всю историю измерений. Ученые предполагают, что он стал рекордным за последние 100000 лет.

Рекордной стала и температура на поверхности океана. Это стало особенно заметным в Северной Атлантике, послужив одной из причин роста температур по всему миру. В Тихом океане после перерыва в четыре года, снова возникло явление эль-Ниньо, также сказавшееся на глобальном потеплении.