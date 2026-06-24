Семь израильских ученых получили гранты в рамках программы Horizon Европейского союза

Ученые института Вейцмана, Еврейского университета в Иерусалиме, хайфского "Техниона" и больницы РАМБАМ получили престижные гранты за выдающиеся научные достижения в рамках программы Horizon Европейского союза.

В общей сложности гранты получили семеро ученых – четверо лауреатов представляют институт Вейцмана, двое – Еврейский университет, еще один представляет "Технион" и "Рамбам".

Проф. Шрага Шварц, факультет молекулярной генетики института Вайцмана получил грант на разработку нового "набора инструментов", позволяющего наносить различные химические метки на молекулы РНК. Это позволит исследователям отслеживать их путь внутри клетки, понимать механизмы их регуляции и даже изменять их функционирование.

В долгосрочной перспективе такие инструменты могут открыть новые пути к пониманию заболеваний и разработке методов лечения на основе РНК, влияющих на генетическую информацию без изменения самой ДНК.

Проф. Ротем Сорек, факультет молекулярной генетики института Вайцмана получил грант на использование бактериального иммунитета для выявления ранее неизвестных компонентов иммунитета человека. Полученные результаты могут помочь в разработке препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний.

Проф. Дорон Кушнир, факультет физики элементарных частиц и астрофизики института Вайцмана получил грант на использование суперкомпьютера для расчета взрывов сверхновых типа Ia в продвинутых трехмерных симуляциях с беспрецедентной детализацией.

Проф. Офер Ижар, факультет молекулярной нейробиологии института Вайцмана получил грант на на выявление механизмов, посредством которых нейроны, вырабатывающие окситоцин, влияют на нейронные цепи на ранних этапах жизни, и того, как они формируют сенсорное восприятие, обучение и социальное поведение.

Для этого исследователи будут использовать передовые нейротехнологии собственной разработки, позволяющие отслеживать активность нейронов и воздействовать на них с высокой точностью. Ожидается, что исследование углубит понимание того, как развивается "социальный мозг", и прояснит ранние истоки нарушений социального функционирования и нейроразвития.

Проф. Юваль Дор и д-р Аньес Клошендлер, медицинский факультет, Институт медицинских исследований Израиль-Канада Еврейского университета в Иерусалиме получили грант на исследование самых ранних стадий, ведущих к развитию диабета 1-го типа, также известного как юношеский диабет.

Проф. Лиор Гепштейн, врач-ученый "Техниона" и медицинского центра РАМБАМ получил грант на разработку продвинутых трехмерных моделей ткани человеческого сердца, воссоздающих индивидуальные особенности конкретных пациентов. Он сочетает их с новыми оптогенетическими методами воздействия для изучения и лечения нарушений сердечного ритма.

Разработка, поддержанная грантом, объединит подтипы клеток сердца, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, фотолитографию и 3D-биопечать, что обеспечит новый медицинский подход к лечению нарушений сердечного ритма.