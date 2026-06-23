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Наука и Хайтек

Скорость, с которой пожилые люди делают шаг, может предсказать продолжительность жизни

Израиль
Исследования
Беэр-Шева
Университеты
время публикации: 23 июня 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 17:27
Скорость, с которой пожилые люди делают шаг, может предсказать продолжительность жизни
AP Photo/Vadim Ghirda

Ученые Университета Бен-Гуриона показали, что скорость, с которой пожилой человек делает шаг в условиях когнитивной нагрузки, позволяет предсказать риск смерти.

Медицина традиционно оценивает ожидаемую продолжительность жизни, ориентируясь на хронологический возраст и хронические заболевания. Но функциональные физические показатели оказываются не менее надежными маркерами здоровья. Ученые решили проверить, способны ли такие параметры, как скорость ходьбы, предсказывать продолжительность жизни в долгосрочной перспективе.

В исследовании участвовали 120 пожилых людей, живущих самостоятельно. За ними наблюдали от 10 до 17 лет после первоначального тестирования. Ключевым показателем исследования стало время инициации шага в условиях двойной задачи: испытуемый должен был сделать шаг как можно быстрее, одновременно выполняя простой когнитивный тест (тест Струпа). Эксперимент показал, что каждые дополнительные 100 миллисекунд задержки при начале шага в условиях когнитивной нагрузки увеличивали риск смерти на 28%. Работа опубликована в журнале Gerontology.

Скорость сенсорного восприятия и распространения нервных импульсов у человека практически постоянны независимо от возраста. Значит, замедление двигательного ответа при когнитивной нагрузке отражает возрастные ограничения обработки информации центральной нервной системой. Таким образом скорость шага под когнитивной нагрузкой позволяет оценить резервы выживаемости всего организма, в первую очередь мозга.

Практическая ценность открытия очевидна: тест на скорость произвольного шага очень простой – он проводится на обычной беговой дорожке, – а результаты – очень важные. Авторы подчеркивают, что скорость произвольного шага поддается тренировке. Клинические испытания уже подтвердили эффективность реабилитационных программ, и такая простая диагностика открывает практический путь к продлению жизни.

Наука и Хайтек
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