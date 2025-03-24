Самцы умирают, но учиться отказываются. Израильское исследование

Ученые Института Вейцмана показали, что стремление к риску регулируется у круглых червей одним рецептором, аналог которого есть и у человека.

В человеческом обществе мужчины, как правило, более склонны к риску, чем женщины. Но люди слишком сложные животные, чтобы точно описать их поведение. Поэтому ученые Института Вейцмана взяли в качестве модели такие простые организмы, как крошечные круглые черви C. elegans. Их поведение проще интерпретировать на уровне нейронов и белков. Но у них тоже есть самцы и самки, и их поведение в чем-то похоже на поведение мужчин и женщин.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Черви питаются в основном бактериями. Ученые кормили червей "вредной" и "полезной" пищей. У вредных бактерий, которые токсичны для червей, вероятно, привлекательный запах. Несмотря на это самки довольно быстро во всем разобрались и вредную еду есть отказались. С самцами вышло иначе. Несмотря на тяжелые для организма последствия, которые нередко приводили к гибели, самцы все равно продолжали есть вредные бактерии. Единственным, что заставило их отказаться от вредной еды, оказалось спаривание. Если самцы червей спаривались с самками во время обучения, их отказ от вредных бактерий становился регулярным.

У С. elegans простая и хорошо изученная нервная система. Она состоит всего лишь из сотни нейронов. Ученые выяснили, что способность к обучению и склонность к риску у червей регулируется одним рецепторным белком. У самцов, которые научились избегать опасности, в нервной системе снизилась экспрессия рецептора npr-5. У самок экспрессия этого рецептора практически всегда ниже, чем у самцов.

Обучение и развитие чувства опасности являются важными инструментами выживания. Почему же эта способность подавляется у самцов? Одинокие самцы больше рискуют, но если они начинают спариваться, то выше ценят свою жизнь и лучше учатся, потому что стимул к размножению превосходит все другие стимулы, предполагает руководитель работы Мейталь Орен-Свисса.

Рецептор, который ученые идентифицировали у червей, имеет аналог у млекопитающих, в том числе у людей. У млекопитающих он активируется нейропептидом NPY, который связан с чувством стресса, контролем за питанием и многими другими процессами. В предыдущих исследованиях ученые обнаружили, что у самок мышей уровень NPY ниже, чем у самцов, и предположили, что именно поэтому они более чувствительны к стрессу в ответ на опасность. Несмотря на то, что поведение человека гораздо сложнее, различие между полами может иметь ту же нейронную основу, как и у мышей и даже круглых червей, объясняет Орен-Свисса.